Глава МИД Украины отправляется с визитом в Израиль

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник отправляется в Израиль, где запланировано заседание украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Павел Климкин 18-19 июня будет находиться с рабочим визитом в Израиле… В Иерусалиме под сопредседательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина запланировано проведение 11-го заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, израильскую часть комиссии возглавляет министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

Во время заседания комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций. По результатам заседания планируется подписание протокола 11-го заседания комиссии.

В рамках визита Климкина также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимским Теофилом III, добавили в пресс-службе.