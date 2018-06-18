МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной — они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", — пояснил он.

По его словам, следует искать пути решения проблемы в регионе — например, предоставить определенную автономию.

"Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум. <…> Я приведу цитату Гончара (украинский писатель. — Прим. ред.), хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс". <…> Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, — это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт", — добавил Кравчук.

После госпереворота на Украине в 2014 году о своей независимости заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Киев начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию "Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после подписания соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.