Глава МИД Армении посетит Германию в конце июня

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится 28 июня с двухдневным визитом в Берлин, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

"Мнацаканян посетит Берлин 28-29 июня по приглашению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Повестка этого визита насыщена, о ней мы сообщим позднее", — сказал Балаян. По словам Балаяна, примерно за неделю до этого, 22 июня, глава внешнеполитического ведомства республики примет участие в неформальной встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" в Минске.

Ранее в МИД Армении сообщили, что Мнацаканян 20-21 июня совершит рабочий визит в Брюссель для участия в первом заседании совета партнерства Армения-ЕС, которое пройдет под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с ЕС шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.