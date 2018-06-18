В Госдуме прокомментировали заявления о "грядущей катастрофе" на Украине

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал для RT слова депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, заявившего, что на Украину надвигается катастрофа.

Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Европа под видом экономической помощи пытается расхитить "национальное богатство Украины". По его словам, европейские страны собираются выделить Украине один миллиард евро, потребовав взамен снять мораторий на вывоз леса-кругляка.

Как отметил Водолацкий, с Украины уже не первый год "что-то пытаются получить". По его словам, первым этапом был переход всех важных госпредприятий под контроль западных компаний.

"Сейчас идёт следующий этап: плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы", — отметил он.

Водолацкий считает, что Украина становится в некотором роде государством-колонией, жители которого обслуживают западную экономику. Он прогнозирует, что к 2020 году "ничего украинского" в стране уже не останется.