СБУ завела дело против националистов, задержавших в Киеве бразильца

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против националистов, задержавших в начале мая в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, сообщил в понедельник адвокат Валентин Рыбин.
"Главным следственным управлением СБ Украины в единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями (националистической организации – ред.) С14 в центре Киева 4 мая 2018 года террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги — ред.)", — написал Рыбин на своей странице в Facebook.
Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.