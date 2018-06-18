СБУ завела дело против националистов, задержавших в Киеве бразильца

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против националистов, задержавших в начале мая в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, сообщил в понедельник адвокат Валентин Рыбин.

В начале мая украинские националисты заявили, что задержали в Киеве гражданина Бразилии Лусварги, который ранее был осужден на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Националисты привели его к зданию Службы безопасности Украины, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве. Суд в Днепропетровской области заключил Лусварги под стражу до 5 июля без права внесения залога.

"Главным следственным управлением СБ Украины в единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями (националистической организации – ред.) С14 в центре Киева 4 мая 2018 года террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги — ред.)", — написал Рыбин на своей странице в Facebook.

Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.