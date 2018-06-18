На юге Италии арестовали более ста предполагаемых мафиози

РИМ, 18 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры в понедельник утром провели крупную операцию по борьбе с организованной преступностью на юге страны, арестовав в городе Бари и других городах страны 104 человек, принадлежащих к двум криминальным кланам области Апулия.

"Расследование, которое координировалось управлением Бари по борьбе с мафией, позволило установить организационную структуру (группировок), эпизоды преступной деятельности и их возможности проникнуть в экономическую и социальную жизнь города Бари и его провинции", — сообщили карабинеры.

Кроме того, установлено, что две криминальные "семьи" владели огнестрельным оружием, в том числе автоматами Калашникова, и имели собственные "обряды посвящения" в свои ряды – подобные тем, что распространены в калабрийской преступной организации "ндрангета".

В числе арестованных местные СМИ выделяют некоего предпринимателя, владеющего охранной фирмы, который долгое время входил в состав руководства апулийского Фонда по борьбе с рэкетом и взяточничеством.