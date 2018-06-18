В Польше в результате ДТП с автобусом погибли два человека

ВАРШАВА, 18 июн — РИА Новости. Два человека погибли и еще 16 пострадали в результате ДТП с автобусом в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.

"Авария с участием автобуса на трассе номер 91 в Константиново Куявско-Поморского воеводства. Погибли два человека, ранены 16 человек", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, автобус, в котором находились 50 человек, сначала выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет.

В настоящее время дорога заблокирована, на месте работают шесть бригад неотложной медицинской помощи и несколько десятков пожарных, для эвакуации раненых привлекли вертолеты.