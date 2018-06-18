В результате крупного ДТП вблизи Пекина погибли три человека

ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Три человека погибли в результате крупного ДТП с участием пяти автомобилей вблизи Пекина, говорится сообщении столичной дорожной полиции.
ДТП произошло в воскресенье утром на въезде в столицу на 27 километре скоростной трассы Пекин-Харбин.
Сообщается, что тяжелый грузовик врезался в ехавший впереди микроавтобус. В результате удара микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом, что в свою очередь привело к столкновению ещё трёх автомобилей.
Водитель и два пассажира микроавтобуса погибли.
Причины ДТП выясняются.
Дорожная полиция Пекина просит водителей быть внимательными в связи с большим потомком автомобилей, так как понедельник последний выходной по случаю праздника драконьих лодок, и выехавшие за город жители столицы возвращаются обратно.