Опубликовано обращение экс-президента Йемена Салеха перед гибелью

КАИР, 18 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Йеменские СМИ распространили видеообращение экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, убитого в декабре 2017 года, которое он сделал за несколько часов до своей гибели.
"Они обстреливают районы и дома, в которых живет руководство партии Конгресс (партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), лидером которой был Али Абдалла Салех), и моих родственников, чтобы избавиться от них", — говорит в своем обращении бывший глава страны.
Салех обвиняет мятежное движение в намерении "избавиться от республиканского строя" и планах хуситов "создания в Йемене теократического государства". Также экс-президент говорит о провале "Ансар Алла" в управлении экономикой страны.
"Я призываю к народному восстанию и всеобщей забастовке для того, чтобы сохранить республиканский строй, свободы и демократию", — говорит Салех.
В завершении видеообращения Салех говорит о своей позиции на протяжении десятков лет, которые он находился во власти, в отношении других арабских стран, упоминая о том, что он "всегда был защитником их интересов, в особенности интересов палестинского народа".
Последним, что сказал арабский лидер, были слова "приветствую тебя народ Йемена, и прощайте".
По словам источника РИА Новости в окружении экс-президента Йемена, Али Абдалла Салех был убит во дворе своего дома спустя шесть часов после записи видеообращения 4 декабря 2017 года.
Убийство Салеха стало результатом конфликта с недавними союзниками по противостоянию с международно признанным правительством Йемена — повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". Тогда же в перестрелке погиб генеральный секретарь ВНК Ариф аз-Зука.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.