В Японии число пострадавших от землетрясения превысило 200 человек

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек, сообщает телеканал NHK.

По его данным, погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Как сообщалось ранее, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе. Данных о российских гражданах, которые могли пострадать от землетрясения, пока не поступало.