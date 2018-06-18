СМИ назвали количество пострадавших и погибших при землетрясении в Японии

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии достигло 91, по-прежнему подтверждается гибель трех человек, сообщают японские СМИ.

Как передает агентство Киодо, травмы разной степени получили жители четырех префектур, в том числе в Осаке и Киото.

По данным телеканала NHK, погибшими считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Как сообщалось ранее, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе. Данных о российских гражданах, которые могли пострадать от землетрясения, пока не поступало.