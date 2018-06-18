Генсек ООН призвал ратифицировать соглашение о новом названии Македонии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписание соглашения о новом конституционном названии Македонии и призвал правительства Греции и Македонии ратифицировать его.

"Я выражаю признательность премьер-министрам Греции Алексису Ципрасу и Македонии Зорану Заеву за их роль в заключении исторического соглашения, подписанного на Преспе в воскресенье. Я призываю их правительства сохранять твердую приверженность его ратификации и осуществлению ", — написал Гутерреш в Twitter.

"ООН привержена поддержке их усилий", — добавил он.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.