Турция хочет построить в Антарктике научную базу

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция планирует к 2019 году построить в Антарктике научную базу. Об этом он написал в своем Twitter.
"В 2019 году мы создадим научную базу в Антарктике. Таким образом, Турция войдет в победный список стран, которые уже имеют там научные станции. Наше время требует глобального видения перспектив. Время рассвета Турции", — написал Эрдоган.
Турция является одних из государств — участниц подписанного в Вашингтоне в 1959 году Договора об Антарктике. Согласно договоренности, в этой южной полярной зоне разрешается лишь научная деятельность. В настоящее время участниками соглашения считаются свыше 50 стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Новую Зеландию, европейские страны. В Антарктике работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более чем 20 стран мира.
2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 июня 2018 г.
Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/X9Ayq6hSj5