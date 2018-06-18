ВВС Израиля атаковали девять целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в ночь на понедельник девять объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих пожары в приграничных районах еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

Авиаудары были, вероятно, нанесены до того, как палестинцы утром выпустили три ракеты по югу Израиля.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

"Удары были нанесены в ответ на запуски в направлении Израиля зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров", — объяснили военные.

Новая угроза появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем, перерастая в столкновения с военными и унеся жизни более 120 человек. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

В понедельник утром палестинские боевики выпустили три ракеты по южным районам Израиля, одна из которых упала в пределах сектора Газа. О наличии пострадавших или материального ущерба не сообщается.