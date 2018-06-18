ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе Японии погибли три человека, передает Киодо со ссылкой на полицию.
Как передал телеканал NHK, подтверждена гибель двух человек, еще 37 человек пострадали.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.
Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.