В Японии два человека доставили в больницу без признаков жизни

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Два человека доставлены в больницы без признаков жизни после землетрясения в Японии, передает телеканал NHK.

Как отмечает телеканал, среди них 9-летняя девочка, которую придавило стеной около школьного бассейна. Еще несколько человек пострадали.

По данным метеослужбы Японии, магнитуда землетрясения в префектуре Осака в понедельник утром достигла 6,1 по шкале Рихтера. Данных о крупных разрушениях не поступало. Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.