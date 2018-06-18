Польша оказывает давление на ЕС из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Польша требует от ЕС ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом "Польскому Радио" заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.
Послы Евросоюза должны заняться изменениями к газовой директиве в конце июня. С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка отметил, что Польша ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.
"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", — заявил он.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".
Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.