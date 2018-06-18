Польша оказывает давление на ЕС из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Польша требует от ЕС ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом "Польскому Радио" заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила внести изменения в газовую директиву ЕС. Однако Болгария, которая возглавляла Евросоюз, ограничилась встречами экспертов и затормозила темп работы над документом. Согласно новой редакции документа, все газопроводы, в том числе иностранные, которые пролегают морским путем, должны подчиняться законодательству ЕС.

Послы Евросоюза должны заняться изменениями к газовой директиве в конце июня. С 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка отметил, что Польша ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.

"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", — заявил он.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.