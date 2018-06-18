В Японии не менее восьми человек пострадали при землетрясении

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Во время сильного землетрясение в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере восемь человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти.

Два человека доставлены в больницы без признаков жизни, сообщает телеканал NHK . Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной около школьного бассейна.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры, очаг залегал на глубине 13 километров. Сильные подземные толчки ощущались в префектуре Осака и других городах на западе Японии.

Нарушено транспортное сообщение. В частности, остановилось железнодорожное передвижение, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Также отменены авиарейсы в аэропорту Осаки.

По данным агентства Киодо, в префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Согласно устоявшейся практике, правительство открыло чрезвычайный штаб.