В Японии не менее восьми человек пострадали при землетрясении

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Во время сильного землетрясение в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере восемь человек, передает агентство Киодо со ссылкой на местные власти.NHK. Среди них девятилетняя девочка, которую придавило стеной около школьного бассейна.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры, очаг залегал на глубине 13 километров. Сильные подземные толчки ощущались в префектуре Осака и других городах на западе Японии.
Нарушено транспортное сообщение. В частности, остановилось железнодорожное передвижение, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Также отменены авиарейсы в аэропорту Осаки.
По данным агентства Киодо, в префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.
Согласно устоявшейся практике, правительство открыло чрезвычайный штаб.