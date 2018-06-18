Новый президент Колумбии обещает сохранить мирные соглашения с повстанцами

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Избранный новым президентом Колумбии Иван Дуке подтвердил, что сохранит заключенные ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

"Мы не позволим, чтобы мир был разрушен. Мы говорим Колумбии, что не будем разрывать в клочья соглашения (с РВСК — ред.), но сделаем, чтобы мир пришел ко всем колумбийцам", — заявил Дуке, выступая в Боготе перед тысячами сторонников.

Мирные соглашения с РВСК были достигнуты при нынешнем президенте Хуане Мануэле Сантосе. Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником этих соглашений.

В то же время Дуке отметил, что мирные соглашения будут скорректированы с тем, чтобы в центре внимания оказались жертвы длительного вооруженного конфликта. "Мы гарантируем правду, правосудие и возмещение для жертв", — сказал он.

Дуке предостерег также против действий, которые могут подорвать мир в стране, и незаконного выращивания коки. "Если незаконные посадки в стране продолжат расти, если будут появляться спрятанные (повстанцами) оружие и деньги, я буду действовать как главнокомандующий всех колумбийцев", — подчеркнул Дуке.

Примечательно, что победа Дуке означает приход первой в истории Колумбии женщины на пост вице-президента. Ею стала Марта Лусия Рамирес, которая шла с Дуке в паре на выборы.

Также Дуке пообещал бороться с коррупцией. "Единая Колумбия приведет коррупцию к полному поражению на всей территории страны. Мы будем править с эффективностью, прозрачностью и вернем гражданам надежду на институты государства", — сказал новый президент страны.

По последним данным национального избирательного совета страны, Дуке набрал около 10,4 миллиона голосов (53,98%) после подсчета 99,96%. Его соперник Густаво Петро получил чуть более 8 миллионов голосов (41,8%).