Новый президент Колумбии обещает сохранить мирные соглашения с повстанцами

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Избранный новым президентом Колумбии Иван Дуке подтвердил, что сохранит заключенные ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
Мирные соглашения с РВСК были достигнуты при нынешнем президенте Хуане Мануэле Сантосе. Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником этих соглашений.
В то же время Дуке отметил, что мирные соглашения будут скорректированы с тем, чтобы в центре внимания оказались жертвы длительного вооруженного конфликта. "Мы гарантируем правду, правосудие и возмещение для жертв", — сказал он.
Дуке предостерег также против действий, которые могут подорвать мир в стране, и незаконного выращивания коки. "Если незаконные посадки в стране продолжат расти, если будут появляться спрятанные (повстанцами) оружие и деньги, я буду действовать как главнокомандующий всех колумбийцев", — подчеркнул Дуке.
Также Дуке пообещал бороться с коррупцией. "Единая Колумбия приведет коррупцию к полному поражению на всей территории страны. Мы будем править с эффективностью, прозрачностью и вернем гражданам надежду на институты государства", — сказал новый президент страны.
По последним данным национального избирательного совета страны, Дуке набрал около 10,4 миллиона голосов (53,98%) после подсчета 99,96%. Его соперник Густаво Петро получил чуть более 8 миллионов голосов (41,8%).