Землетрясение в Японии вызвало перебои в работе транспорта

ОСАКА/ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Землетрясение на западе Японии вызвало в понедельник перебои в работе транспорта, сообщают японские СМИ.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,9 произошло утром в понедельник по местному времени, сильные подземные толчки ощущались в Осаке и других городах на западе Японии.

В частности, как передал телеканал NHK, остановлено железнодорожное передвижение, в том числе скоростные поезда "Синканксэн".

По данным телеканала, отменены авиарейсы в аэропорту "Кансай". Идет проверка состояния взлетно-посадочной полосы.

Согласно устоявшейся практике, правительство Японии открыло чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения. Сообщений о пострадавших, серьезных разрушениях не поступало. Вместе с тем NHK показал кадры частично разрушенной трубы, построенной из бетонных блоков, и пожар в небольшом старом доме в северной части Осаки.

По данным агентства Киодо, в префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.