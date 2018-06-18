МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Латвийские власти рассчитывают с помощью запрета на русский язык вынудить русскоязычных абитуриентов поступать в государственные университеты, которые страдают от нехватки студентов, заявила доктор инженерных наук, проректор по учебной работе Балтийской международной академии Жанна Цауркубуле в интервью Sputnik Латвия.

"В Латвии продолжается отток населения, жителей становится все меньше. Если студентов становится все меньше, значит, если запретить русский язык в частных вузах, то школьники будут вынуждены поступать в государственные вузы на латышский язык обучения, где к тому же есть бюджетные места, которые не заполнены в последние годы из-за стремительного уменьшения населения", — подчеркнула Цауркубуле.

По ее словам, эти меры связаны, прежде всего, с приближающимися выборами в сейм Латвии. "У правящих политиков такое происходит раз в четыре года, когда приближаются выборы. Поскольку ничем другим нельзя похвастаться за четыре года пребывания у власти, поэтому единственный выход — это государственный язык. Отсюда такой запрет со стороны министра образования", — сказала Цауркубуле.

Ранее комиссия сейма Латвии по образованию, науке и культуре поддержала поправки к закону о высших учебных заведениях. Нововведения предусматривают запрет обучения на русском языке в частных вузах и колледжах.

Отмечается, что в прошлом году примерно треть студентов частных вузов проходила обучение на русском языке.