МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Латвийские власти рассчитывают с помощью запрета на русский язык вынудить русскоязычных абитуриентов поступать в государственные университеты, которые страдают от нехватки студентов, заявила доктор инженерных наук, проректор по учебной работе Балтийской международной академии Жанна Цауркубуле в интервью Sputnik Латвия.
По ее словам, эти меры связаны, прежде всего, с приближающимися выборами в сейм Латвии. "У правящих политиков такое происходит раз в четыре года, когда приближаются выборы. Поскольку ничем другим нельзя похвастаться за четыре года пребывания у власти, поэтому единственный выход — это государственный язык. Отсюда такой запрет со стороны министра образования", — сказала Цауркубуле.
Ранее комиссия сейма Латвии по образованию, науке и культуре поддержала поправки к закону о высших учебных заведениях. Нововведения предусматривают запрет обучения на русском языке в частных вузах и колледжах.
Отмечается, что в прошлом году примерно треть студентов частных вузов проходила обучение на русском языке.