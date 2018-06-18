В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

ОСАКА/ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Японии, говорится в сообщении японской метеослужбы.

За несколько секунд до землетрясения на мобильные телефоны поступило предупреждение о приближающемся землетрясении.

Очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В городе Осака ощущались толчки силой в 4 балла по японской 7-бальной шкале.

По данным метеорологов, угрозы цунами нет.

В момент землетрясения в квартире корреспондента РИА Новости упали несколько книжных полок, сильно раскачивался светильник.

Учителя младшей школы, расположенной неподалеку, вывели всех учеников во двор. Спустя несколько минут после окончания толчков детей завели обратно. Вместе с тем город продолжает жить обычной жизнью.

По данным метеорологов, угрозы цунами нет, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало. Подземные толчки ощущались также в городах Киото и Нара.