В Колумбии почти закончили подсчет бюллетеней на выборах президента

МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. Кандидат Иван Дуке победил во втором туре выборов президента Колумбии, набрав более 10,3 миллиона голосов (53,97%), сообщает национальный избирательный совет после подсчета 99,8% бюллетеней.

Его соперник Густаво Петро получает чуть более 8 миллионов голосов (41,81%).

Всего правом голоса в Колумбии обладают 36,2 миллиона человек. Это означает, что с учетом недействительных и пустых бюллетеней во втором туре выборов приняло участие чуть более половины избирателей.

Новый президент должен вступить в должность в августе текущего года сроком на четыре года.