Семья Ярошенко посетит его после перевода в другую тюрьму

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, сообщила, что навестит его вместе с дочерью в исправительном учреждении "Данбери" в Коннектикуте, куда его перевели.

В начале мая Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме "Форт-Дикс" в Нью-Джерси, поместили в карцер якобы из соображений его безопасности. Позже появилась информация, что его планируют перевести в другую тюрьму.

"Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может, и больше… В пятницу в 12.00 Константина перевели в федеральное исправительное учреждение "Данбери" в Коннектикуте", — сказала Виктория Ярошенко газете "Известия".

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания в заключении российского летчика, а также в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.