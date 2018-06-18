Эксперты заявили, что страны продолжают модернизировать ядерное оружие

СТОКГОЛЬМ, 18 июн — РИА Новости, Людмила Божко. Многие государства, обладающие ядерным оружием, сокращая их запасы, разрабатывают новые системы ядерного оружия и модернизируют уже имеющиеся, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией в понедельник ежегодных данных по запасам ядерного оружия в мире.

По данным СИПРИ на начало 2018 года, в распоряжении девяти стран — США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи — находилось в общей сложности около 14,5 тысячи ядерных боеголовок. Это несколько меньше по сравнению с 2017 годом, на начало которого насчитывалось почти 15 тысяч единиц. Из упомянутого числа ядерного оружия этого года оперативными считались приблизительно 3,75 тысячи единиц, поясняют аналитики института.

Эксперты СИПРИ уже не первый год констатируют, что сокращение ядерного оружия идет главным образом за счет дальнейшего уменьшения ядерных арсеналов США и России, на общую долю которых приходится около 92% мировых запасов ядерного оружия. В то же время, продолжают эксперты, как в России, так и в США разработаны долгосрочные программы по дальнейшей модернизации ядерных оружейных систем.

В докладе СИПРИ также отмечается, что арсеналы других ядерных государств не являются большими, однако все эти страны либо начали развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о подобных программах. В качестве примера таких стран эксперты называют Китай, Индию, Пакистан.

Аналитики СИПРИ также отмечают, что в 2017 году развитием своих возможностей в области ядерного оружия продолжала заниматься Северная Корея и что частью этой деятельности, замечают эксперты, стало испытание в сентябре, как утверждалось, термоядерного оружия. В СИПРИ делают вывод, что Северная Корея продемонстрировала за прошедший период неожиданно быстрый прогресс в тестировании двух новых типов систем доставки баллистических ракет большой дальности.

Представленные в понедельник данные по запасам ядерного оружия являются частью материалов сборника СИПРИ за 2018 год. Это ежегодник, который описывает тенденции в сфере вооружения, разоружения и международной безопасности в мире. Отдельные главы сборника исследователи СИПРИ уже представили в декабре 2017 года, в марте и мае 2018 года, опубликованные данные касались рейтинга мировых производителей оружия, а также тенденций в сфере поставок вооружения и военных расходов.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.