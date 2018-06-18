Эксперты заявили, что страны продолжают модернизировать ядерное оружие

СТОКГОЛЬМ, 18 июн — РИА Новости, Людмила Божко. Многие государства, обладающие ядерным оружием, сокращая их запасы, разрабатывают новые системы ядерного оружия и модернизируют уже имеющиеся, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией в понедельник ежегодных данных по запасам ядерного оружия в мире.
Эксперты СИПРИ уже не первый год констатируют, что сокращение ядерного оружия идет главным образом за счет дальнейшего уменьшения ядерных арсеналов США и России, на общую долю которых приходится около 92% мировых запасов ядерного оружия. В то же время, продолжают эксперты, как в России, так и в США разработаны долгосрочные программы по дальнейшей модернизации ядерных оружейных систем.
Аналитики СИПРИ также отмечают, что в 2017 году развитием своих возможностей в области ядерного оружия продолжала заниматься Северная Корея и что частью этой деятельности, замечают эксперты, стало испытание в сентябре, как утверждалось, термоядерного оружия. В СИПРИ делают вывод, что Северная Корея продемонстрировала за прошедший период неожиданно быстрый прогресс в тестировании двух новых типов систем доставки баллистических ракет большой дальности.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.