В США пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП, пытаясь скрыться от пограничников в США, сообщает телеканал News 4 San Antonio со ссылкой на местные власти.
Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.