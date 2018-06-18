В США пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП, пытаясь скрыться от пограничников в США, сообщает телеканал News 4 San Antonio со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, автомобиль, в котором находились 14 человек, включая водителя, пытался скрыться от пограничников в штате Техас. В результате ДТП пять нелегальных мигрантов погибли, остальные получили ранения и были госпитализированы. По предварительным данным, водитель — гражданин США.

Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.