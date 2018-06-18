Иван Дуке побеждает на выборах президента Колумбии

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Кандидат Иван Дуке побеждает во втором туре выборов президента Колумбии, набирая 53,97% голосов, сообщает национальный избирательный совет после подсчета 98,2% бюллетеней.

Его соперник Густаво Петро получает 41,81% голосов.

Как отмечает канал NTN24, тенденция уже носит необратимый характер, победителем выборов становится Дуке.

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых ранее мирных соглашений с повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК). Сам кандидат уже заявил, что не намерен разрывать мирные соглашения с РВСК.

Иван Дуке Маркес (Iván Duque Márquez) родился 1 августа 1976 года в Боготе. Его отец Иван Дуке Эскобар (Iván Duque Escobar) был министром шахт (1985-1986) при президенте Белисарио Бетанкуре, губернатором департамента Антьокии (1981-1982) и национальным регистратором (1998-2002).

Дуке изучал юриспруденцию в университете Серхио Арболеды (Sergio Arboleda University) в Колумбии, международное экономическое право в Американском университете (American University) в США и государственное управление в Джорджтаунском университете (Georgetown University, США), а также прошел обучение в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School, США).

Он начал профессиональную карьеру в 1999 году в качестве консультанта в Андской корпорации развития (Corporación Andina de Fomento), затем был советником министра финансов Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии с 2010 года).

С 2001 по 2013 год Дуке работал в Межамериканском банке развития (BID). В 2001–2010 годах был старшим советником исполнительного директората Колумбии, Перу и Эквадора, в 2010–2013 годах занимал должность начальника отдела культуры, творчества и солидарности.

Дуке также был советником бывшего президента Колумбии Альваро Урибе (2002-2010), когда тот входил в международную комиссию ООН по расследованию обстоятельств инцидента между Израилем и Турцией 31 мая 2010 года у берегов Газы.

В 2014 году он был избран в сенат Колумбии от партии "Демократический центр", возглавляемой Урибе.

В декабре 2017 года Дуке стал кандидатом в президенты от "Демократического центра".

Дуке женат на Марии Юлиане Руис (María Juliana Ruiz), она адвокат, более десяти лет проработала в Организации американских государств в Вашингтоне. У пары трое детей.