Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и вблизи Крыма

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе и вдоль побережья Крыма, сообщает аккаунт PlaneRadar в Twitter.
На опубликованной карте отображено, что путь летательного аппарата пролегал над населенными пунктами вблизи линии разграничения конфликтующих сторон в Донецкой и Луганской областях, а также недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края.
20:44 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 июня 2018 г.
Полетел обратно на аэродром базирования pic.twitter.com/Hk8uFrjiUw