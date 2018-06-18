Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и вблизи Крыма

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе и вдоль побережья Крыма, сообщает аккаунт PlaneRadar в Twitter.

Беспилотник вылетел в воскресенье в 9:00 с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

На опубликованной карте отображено, что путь летательного аппарата пролегал над населенными пунктами вблизи линии разграничения конфликтующих сторон в Донецкой и Луганской областях, а также недалеко от побережья Крыма и Краснодарского края.