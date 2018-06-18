В Македонии ранили семь человек в ходе акции протеста

БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Семь полицейских получили травмы, 25 человек были задержаны в ходе акции протеста перед зданием парламента в Скопье из-за переименования Македонии, сообщило МВД республики.
Переименование и условия договора ранее вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции. Днем крупнейшее движение оппонентов премьера Зорана Заева — ВМРО-ДПМНЕ — провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией. Вечером в центре Скопье через призыв в социальных сетях собрались около 2 тысяч сторонников нескольких патриотических движений и объединений болельщиков.
"Часть демонстрантов использовала пиротехнические средства и попыталась силой проникнуть в собрание (парламент)… Полиция применила слезоточивый газ. Ранены семь полицейских, задержаны 25 человек", — кратко сообщило министерство и призвало граждан к мирному выражению протеста.
Местные СМИ сообщали, что, согласно неофициальным данным, в ходе столкновения с полицией пострадали нескольких демонстрантов, в том числе женщины и оператор одного из местных телеканалов.