В администрации Порошенко опровергли подготовку закона о ЛГБТ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Администрация президента Украины опровергла заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс о подготовке Петром Порошенко проекта о легализации прав представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает УНН.
Ранее Хармс сообщила о том, что после "Марша равенства" ей позвонил представитель украинского президента и сообщил о намерении инициировать законопроект, защищающий права ЛГБТ-сообщества. Позднее она опровергла это заявление и подчеркнула, что ее "систематически дезинорфмировали".
Вован и Лексус
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован – Прим. ред.) и Алексей Столяров (Лексус – Прим. ред.) признались, что звонили европепутату от имени главы администрации президента Украины.
Пранкер отметил, Хармс рада услышать эту информацию и обещала "немедленно опубликовать эту новость в соцсетях и сообщить в интервью".
Марш равенства
В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Согласно официальным данным, в мероприятии приняли участие три с половиной тысячи человек, оно длилось около 20 минут.
Представители ЛГБТ-сообщества не раз организовывали в Киеве и других городах Украины мероприятия, в ходе которых между сторонниками и противниками расширения прав представителей нетрадиционной ориентации проходили стычки.