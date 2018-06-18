В администрации Порошенко опровергли подготовку закона о ЛГБТ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Администрация президента Украины опровергла заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс о подготовке Петром Порошенко проекта о легализации прав представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает УНН.

В заявлении отмечается, что из администрации президента Хармс не звонили."Скорее всего, кто-то ее так разыграл", — резюмировал представитель Порошенко.

Ранее Хармс сообщила о том, что после "Марша равенства" ей позвонил представитель украинского президента и сообщил о намерении инициировать законопроект, защищающий права ЛГБТ-сообщества. Позднее она опровергла это заявление и подчеркнула, что ее "систематически дезинорфмировали".

Вован и Лексус

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован – Прим. ред.) и Алексей Столяров (Лексус – Прим. ред.) признались, что звонили европепутату от имени главы администрации президента Украины.

"Мы связались с Ребеккой сегодня утром, до гей-парада, от имени администрации Порошенко, и попросили заявить в CМИ о поддержке Петром Алексеевичем марша и о том, что президент готовит закон о равных правах ЛГБТ-сообщества, вплоть до возможности вступления в гражданские союзы", — рассказал Кузнецов.

Пранкер отметил, Хармс рада услышать эту информацию и обещала "немедленно опубликовать эту новость в соцсетях и сообщить в интервью".

Марш равенства

В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Согласно официальным данным, в мероприятии приняли участие три с половиной тысячи человек, оно длилось около 20 минут.

Рано утром перед началом марша около 150 человек попытались воспрепятствовать проведению мероприятия: после столкновения противников и участников марша 57 человек были задержаны правоохранителями.

Представители ЛГБТ-сообщества не раз организовывали в Киеве и других городах Украины мероприятия, в ходе которых между сторонниками и противниками расширения прав представителей нетрадиционной ориентации проходили стычки.