Подозреваемого в подготовке теракта в Лондоне выпустили из-под стражи

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн — РИА Новости. Гражданин Финляндии, задержанный 10 июня в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта, отпущен из-под стражи, сообщает в воскресенье Скотланд-Ярд.

"Мужчина, 29 лет, гражданин Финляндии, освобожден в пятницу, 15 июня", — говорится в сообщении полиции Лондона.

Данный инцидент стал уже третьим за последние два года случаем задержания в Британии граждан Финляндии по подозрению в подготовке теракта.

В феврале 2016 года на территории Соединенного Королевства был задержан, а впоследствии осужден 19-летний студент из Сомали с паспортом Финляндии.

В сентябре 2017 года были задержаны и затем осуждены двое мужчин, имеющих двойное гражданство Великобритании и Финляндии.