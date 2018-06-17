Подозреваемого в подготовке теракта в Лондоне выпустили из-под стражи

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн — РИА Новости. Гражданин Финляндии, задержанный 10 июня в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке теракта, отпущен из-под стражи, сообщает в воскресенье Скотланд-Ярд.
Данный инцидент стал уже третьим за последние два года случаем задержания в Британии граждан Финляндии по подозрению в подготовке теракта.
В феврале 2016 года на территории Соединенного Королевства был задержан, а впоследствии осужден 19-летний студент из Сомали с паспортом Финляндии.
В сентябре 2017 года были задержаны и затем осуждены двое мужчин, имеющих двойное гражданство Великобритании и Финляндии.