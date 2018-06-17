В Бельгии 20 человек пострадали при ДТП во время велогонки

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. По меньшей мере 20 велогонщиков из Бельгии, Германии и Голландии пострадали в воскресенье при столкновении с автомобилем в бельгийской Валлонии, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Лидер гонки, несшийся к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов.
В результате трое велосипедистов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо гонщиков — сотрясения мозга.