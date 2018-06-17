В Ереване суд отклонил жалобу на задержание экс-замглавы Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Суд в Ереване отклонил в воскресенье жалобу на задержание бывшего замминистра обороны, депутата Манвела Григоряна, поданную его адвокатом, передает корреспондент РИА Новости.
"Отклонить жалобу, поданную адвокатом Грантом Ананяном по поводу задержания Григоряна", — огласил решение судья общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк.
Адвокат Григоряна заявил, что задержание было проведено с нарушением принятых процедур, так как депутат может быть задержан только в момент совершения преступления или сразу после него.