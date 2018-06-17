СМИ сообщили об ультиматуме главы МВД Германии к Меркель

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МВД Германии и Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в понедельник выдвинет ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, пишет газета Bild.
Предполагается, что в ином случае зарегистрированные в других странах ЕС мигранты будут высланы из страны, а новых беженцев на территорию Германии не пустят.
Для этого Зеехофер обяжет федеральную полицию усилить контроль на границе и начать высылать мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории Германии.газеты Welt am Sonntag, ранее Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель. Предполагается, что их конфликт может привести к развалу правительственной коалиции.
Немецкого канцлера нередко критикуют за ее миграционную политику, благодаря которой в 2015 году в Германию въехало около 900 тысяч мигрантов. Подобный шаг спровоцировал рост ультраправых настроений в стране. В сентябре 2017 года Меркель пообещала, что кризисной ситуации больше не повторится.