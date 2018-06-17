Жители Эстонии назвали главную проблему Евросоюза

ТАЛЛИН, 17 июн — РИА Новости. Почти две трети жителей (62%) Эстонии считают иммиграцию главной проблемой Евросоюза, это самый высокий показатель в ЕС, где в среднем такого мнения придерживаются лишь 38% респондентов, говорится в последней публикации на сайте социологической службой Евросоюза Eurobarometer.

Иммиграцию также считают главной проблемой ЕС в Чехии (58%), Венгрии (56%), на Мальте (55%) и в Дании (54%).

Меньше всего иммиграцией озабочены в Португалии (16%), Хорватии (26%), Испании (27%), Британии и Румынии (по 29%).

Выше среднего по ЕС в Эстонии также расценивают важность проблемы терроризма — 35% при среднем показателе по ЕС 29%. Наиболее обеспокоены терроризмом жители Литвы (49%), Чехии (47%) и Кипра (44%). Эта проблема меньше беспокоит жителей Австрии (20%), Нидерландов (21%), Италии (22%), Бельгии, Германии и Швеции (по 24%).

Исследование Eurobarometer проводилось в марте. В каждой стране ЕС в форме интервью опрашивались около 1 тысячи респондентов.