В администрации Порошенко опровергли подготовку закона о ЛГБТ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Администрация президента Украины опровергла заявление члена Европарламента Ребекки Хармс о подготовке Петром Порошенко законопроекта о легализации прав представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает УНН.

"Никто ей (Ребекке Хармс — Прим. ред.) не звонил. Скорее всего, кто-то ее так разыграл", — заявили в администрации президента Украины.

Ранее Хармс сообщила о том, что после "Марша равенства" в Киеве с ней связались из администрации Порошенко и заявили, что президент Украины намерен на следующей неделе подать законопроект, защищающий права ЛГБТ-сообщества. Позднее она опровергла это заявление и отметила, что ее "систематически дезинорфмировали".