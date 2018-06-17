Афганистан в одностороннем порядке продлил перемирие с "Талибаном"*

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство Афганистана в одностороннем порядке продлило на десять дней режим прекращения огня с радикальной группировкой "Талибан"*, который должен был окончиться в среду, 20 июня, сообщает телеканал 1TV.

Президент страны Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В минувшую субботу президент Афганистана заявил, что перемирие между правительством и "Талибаном"* будет продлено. Как сообщали СМИ, представитель радикального движения заявил, что перемирие талибов не имеет ничего общего с перемирием правительства, и бойцы движения получили приказ возобновить свою деятельность в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России