Афганистан в одностороннем порядке продлил перемирие с "Талибаном"*

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство Афганистана в одностороннем порядке продлило на десять дней режим прекращения огня с радикальной группировкой "Талибан"*, который должен был окончиться в среду, 20 июня, сообщает телеканал 1TV.
В минувшую субботу президент Афганистана заявил, что перемирие между правительством и "Талибаном"* будет продлено. Как сообщали СМИ, представитель радикального движения заявил, что перемирие талибов не имеет ничего общего с перемирием правительства, и бойцы движения получили приказ возобновить свою деятельность в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России