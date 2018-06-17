Израиль нанес несколько ударов по Газе в ответ на запуск воздушных шаров

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла в воскресенье несколько ударов по сектору Газа в ответ на воздушные шары, которые палестинцы запускают в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы.

По сообщениям армейской пресс-службы, военные дважды открывали с воздуха предупредительный огонь, стреляя рядом с группами поджигателей. Целями бомбардировок также стали автомобиль и прочая инфраструктура, которая используется для запуска шаров с привязанными к ним горючими веществами.

Информации о пострадавших с палестинской стороны пока не поступало.

Новая угроза в виде шаров и змеев появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем, перерастая в столкновения с военными и унеся жизни более 120 человек. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Израильтяне уже приспособили беспилотники для перехвата палестинских змеев и регулярно открывают предупредительный огонь с воздуха по районам их запуска. Ответственность за все агрессивные действия из сектора Газа армия возлагает на правящее там исламистское движение ХАМАС.