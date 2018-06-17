У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое судно

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Турецкое грузовое судно Haksa с рудой потерпело бедствие у берегов Хорватии, членов команды доставили в порт Сплит, никто не пострадал, сообщили морские службы.
На помощь были направлены проходящий рядом итальянский танкер Valcadore, морская полиция и катер капитании Сплит.
"Восемь членов команды мы доставили в Сплит и разместили в помещениях морской полиции в порту. У них есть кондиционер, душ, мы их накормили, и пока они останутся здесь. Сейчас ведутся переговоры о буксировки судна", — заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич.
"Важно отметить, что нет опасности для других судов. На месте находятся специалисты капитании, которые проводят координированную акцию с национальным центром поиска и спасения на морю (MRCC Rijeka) и службой по надзору за морским сообщением", — сказал в свою очередь представитель министерства по делам моря Давид Радас.
Он уточнил, что вероятность потопления судна и загрязнения вод Адриатического моря крайне низка, так как вода прибывает в трюм медленно и руководство команды совместно с хорватскими морскими службами работает над откачкой воды и буксировкой судна в порт.