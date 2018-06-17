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В мире

У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое судно

18:1617.06.2018
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© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкСтраны мира. Хорватия. Архивное фотоСтраны мира. Хорватия. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Ващук
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БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Турецкое грузовое судно Haksa с рудой потерпело бедствие у берегов Хорватии, членов команды доставили в порт Сплит, никто не пострадал, сообщили морские службы.

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© РИА Новости / Мария Косарева
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Грузовое судно Haksa под турецким флагом подало сигнал бедствия около 4.15 (5.15 мск) утра в воскресенье. Через отверстие в корпусе судна 1993 года постройки начала попадать морская вода в районе хорватского острова Ябука в Адриатическом море. Судно длинной 85 метров с 13 членами команды (11 граждан Турции и два Индии) на борту несет 3 тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла.

На помощь были направлены проходящий рядом итальянский танкер Valcadore, морская полиция и катер капитании Сплит.

"Восемь членов команды мы доставили в Сплит и разместили в помещениях морской полиции в порту. У них есть кондиционер, душ, мы их накормили, и пока они останутся здесь. Сейчас ведутся переговоры о буксировки судна", — заявил начальник управления морской полиции Сплита Йосо Вуйич.

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По его словам, причиной аварии стала не пробоина, а, предположительно, усталость материала. Пятеро членов команды во главе с капитаном остались на судне, чтобы противодействовать течи и балансировать груз.

"Важно отметить, что нет опасности для других судов. На месте находятся специалисты капитании, которые проводят координированную акцию с национальным центром поиска и спасения на морю (MRCC Rijeka) и службой по надзору за морским сообщением", — сказал в свою очередь представитель министерства по делам моря Давид Радас.

Он уточнил, что вероятность потопления судна и загрязнения вод Адриатического моря крайне низка, так как вода прибывает в трюм медленно и руководство команды совместно с хорватскими морскими службами работает над откачкой воды и буксировкой судна в порт.

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