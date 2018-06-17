ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн — РИА Новости. Израильские силовики обезвредили на Западном берегу реки Иордан крупную ячейку палестинских боевиков, которая готовила серию терактов, включая взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, сообщила в воскресенье антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

По ее данным, в состав ячейки, которая действовала в городе Наблусе, входили свыше 20 человек, связанных с исламистским движением ХАМАС.

"В ходе допросов подозреваемых… установлено, что ячейка планировала теракты в центральных городах Израиля и населенных пунктах Самарии (израильское название северной части Западного берега — ред.), включая взрыв в Тель-Авиве, теракт-самоубийство в Иерусалиме", — сказано в пресс-релизе.

У подозреваемых изъято оружие и взрывчатка, в том числе взрывное устройство весом в десять килограммов. Аресты были произведены в апреле, однако до сих пор совместная операция ШАБАК, армии и полиции огласке не предавалась.