Трамп предложил редакции Washington Post бастовать против их собственника

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил журналистам газеты Washington Post, постоянно выступающей с критикой в его адрес, устроить забастовку против собственника издания Джеффа Безоса.Twitter.
"А Washington Post регистрировалась в качестве лоббиста?" — добавил он.
Трамп постоянно критикует мультимиллиардера Безоса, основателя и главу интернет-гиганта Amazon. Безос приобрел Washington Post в 2013 году за 250 миллионов долларов. Газета постоянно публикует сенсационные репортажи о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.
Трамп в ответ утверждает, что газета лоббирует интересы его политических противников. Безоса Трамп критикует за то, что Amazon, по его словам, вредит производству, недоплачивает налоги и по "нечестным" ценам пользуется инфраструктурой государственной почтовой службы.