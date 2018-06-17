Глава МВД ФРГ Зеехофер не хочет работать с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном заседании президиумов партии Меркель ХДС и ХСС в Мюнхене

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном заседании президиумов партии Меркель ХДС и ХСС в Мюнхене

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МВД Германии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с Ангелой Меркель, пишет газета Welt am Sonntag.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", — приводит газета слова политика.

По данным немецкой газеты, Зеехофер 14 июня на совещании с членами правительства ХСС дважды произнес эту фразу. На последующем заседании всех представителей партии глава МВД этого уже не говорил.

Распад коалиции

В пятницу в немецких СМИ появилась информация о том, что партия ХСС готова выйти из альянса с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которым руководит Меркель. Об этом якобы стало известно из переписки Хорста Зеехофера с премьер-министром федеральной земли Гессен Фолькером Буфье.

Отмечалось, что подобное решение может привести к роспуску правительства.

Позднее телерадиокомпания Hessischer Rundfunk опровергла эти сведения, сообщив, что недостоверная информация о распаде блока сестринских партий распространялась с неавторизованного аккаунта в сети Twitter.

Конфликт из-за мигрантов

Подобные сообщения появились на фоне провального обсуждения новой концепции в области миграционной политики.

В среду в ведомстве канцлера ФРГ прошла встреча лидеров ХДС и ХСС, на которой Зеехофер и Меркель обсуждали проект документа. По данным инсайдеров, переговоры окончились безрезультатно.

Как пишут СМИ, в новой концепции содержится требование запретить въезд на территорию Германии тем беженцам, которые не имеют при себе удостоверений личности или уже получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Эти меры, по замыслу разработчиков, следует реализовать в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

В то же время Меркель требует предоставить ей время до саммита Совета ЕС, на котором она намерена добиться прогресса в вопросе о единой миграционной политике.