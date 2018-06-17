"Консервные банки": NI назвал худшие американские истребители

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский журнал The National Interest составил список худших американских реактивных истребителей за всю историю.

Первым в списке значится палубный истребитель Брюстер F2A"Буффало". С точки зрения автора статьи, этот самолет оказался "не в той точке технологического цикла".

"Будучи относительно боеспособным истребителем для конца 30-х годов, он не смог сравниться с продвинутыми самолетами, с которыми ему пришлось столкнуться на Тихоокеанском театре военных действий", — пишет он.

Эти слабо вооруженные, относительно медленные, недостаточно мощные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой войны.

Вторым самолетом в списке стал палубный истребитель F7U Cutlass, который был "невероятно новаторским" для своего времени, однако его разработчики хотели добиться слишком многого за слишком небольшое время.

"Широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста, который недолюбливали те, кто им управлял", пишет автор, отмечая, что четверть всех самолетов Cutlass разбились в результате несчастных случаев.

Далее в списке NI — еще один палубный истребитель F3H "Демон".

"Палубный истребитель с одним двигателем нуждается в надежном, мощном моторе, которого у "Демона" не было: ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал надлежащим образом", — говорится в статье.

Еще одной проблемой этого самолета было катапультируемое кресло, которое часто не срабатывало.

Четвертой "летающей консервной банкой" оказался американский истребитель-перехватчик F-102 "Дельта Даггер". Он был одним из самолетов, которые в США стали делать в 50-е годы на фоне разработок советских бомбардировщиков дальнего действия.

Одной из проблем F-102 было то, что он с трудом достигал больших высот. Это серьезный недостаток для самолета, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.

F-102 дважды переделывали, вторая попытка вылилась в более достойный F-106.

Наконец, пятым в списке значится F-104 "Старфайтер". По словам автора, это был достаточно эффективный самолет, который использовался различными подразделениями американских ВВС с 1958 года. "Что действительно отличало "Старфайтер", так это его аварийность. За время применения в ВВС он попадал в большее количество катастроф, чем любой другой истребитель линейки Century", — говорится в статье.

В конце он упоминает новый многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 и отмечает, что некоторые критики уже готовы включить его в этот список, однако пока об этом говорить рано.