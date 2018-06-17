РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Консервные банки": NI назвал худшие американские истребители

16:4217.06.2018
(обновлено: 16:45 17.06.2018)
04411
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeТренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Архивное фотоТренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский журнал The National Interest составил список худших американских реактивных истребителей за всю историю.

Истребитель Су-35. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
National Interest рассказал, как Су-35 может сбить F-22

Первым в списке значится палубный истребитель Брюстер F2A"Буффало". С точки зрения автора статьи, этот самолет оказался "не в той точке технологического цикла".

"Будучи относительно боеспособным истребителем для конца 30-х годов, он не смог сравниться с продвинутыми самолетами, с которыми ему пришлось столкнуться на Тихоокеанском театре военных действий", — пишет он.

Эти слабо вооруженные, относительно медленные, недостаточно мощные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой войны.

Вторым самолетом в списке стал палубный истребитель F7U Cutlass, который был "невероятно новаторским" для своего времени, однако его разработчики хотели добиться слишком многого за слишком небольшое время.

"Широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста, который недолюбливали те, кто им управлял", пишет автор, отмечая, что четверть всех самолетов Cutlass разбились в результате несчастных случаев.

Далее в списке NI — еще один палубный истребитель F3H "Демон".

"Палубный истребитель с одним двигателем нуждается в надежном, мощном моторе, которого у "Демона" не было: ни один из двигателей, установленных на этот самолет, не работал надлежащим образом", — говорится в статье.

Еще одной проблемой этого самолета было катапультируемое кресло, которое часто не срабатывало.

Самолет Як-130. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
The National Interest рассказал о "ярком будущем" самолета Як-130

Четвертой "летающей консервной банкой" оказался американский истребитель-перехватчик F-102 "Дельта Даггер". Он был одним из самолетов, которые в США стали делать в 50-е годы на фоне разработок советских бомбардировщиков дальнего действия.

Одной из проблем F-102 было то, что он с трудом достигал больших высот. Это серьезный недостаток для самолета, предназначенного для перехвата бомбардировщиков типа Ту-95.

F-102 дважды переделывали, вторая попытка вылилась в более достойный F-106.

Наконец, пятым в списке значится F-104 "Старфайтер". По словам автора, это был достаточно эффективный самолет, который использовался различными подразделениями американских ВВС с 1958 года. "Что действительно отличало "Старфайтер", так это его аварийность. За время применения в ВВС он попадал в большее количество катастроф, чем любой другой истребитель линейки Century", — говорится в статье.

В конце он упоминает новый многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 и отмечает, что некоторые критики уже готовы включить его в этот список, однако пока об этом говорить рано.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Коста-Рика
1
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
-
Мексика
17 июня 21:00
-
Бразилия
-
Швейцария
18 июня 15:00
-
Швеция
-
Республика Корея
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Коста-Рика
1
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
-
Мексика
17 июня 21:00
-
Бразилия
-
Швейцария
18 июня 15:00
-
Швеция
-
Республика Корея
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена