Трамп назвал приостановку военных учений с Южной Кореей своей инициативой

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно ему принадлежит идея приостановить американо-южнокорейские военные учения на время переговоров с КНДР о денуклеаризации.

"Это я попросил приостановить военные учения на время переговоров, потому что они очень дорогие и создают "плохое освещение" во время переговоров, которые ведутся с честными намерениями. Кроме того, (они) достаточно провокационны. (Они) могут начаться немедленно, если переговоры провалятся, чего, я надеюсь, не произойдет!", — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте

Трамп подчеркнул, что "во всей Азии" приветствуют его соглашение о денуклеаризации с Северной Кореей. "Они так счастливы! А здесь, в нашей стране, некоторые люди скорее будут наблюдать неудачу этой исторической сделки, чем присудят победу Трампу. Даже несмотря на то, что она действительно может спасти миллионы и миллионы жизней!", — отметил глава Белого дома.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

В свою очередь представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали указаний о приостановке учений в Южной Корее. Минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США", когда говорил об остановке маневров.