В ДНР зафиксировали увеличение случаев стрельбы ВСУ по мирным жителям

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует увеличение случаев снайперского огня со стороны украинских силовиков по мирным жителям ДНР.
В ведомстве пояснили, что согласно экспертизе пуль, обнаруженных на местах обстрелов, можно сделать вывод, что наряду со штатными снайперскими винтовками также используются карабины, произведенные в Германии. Об этом говорят характерные отличия нарезов канала ствола.
Кроме того разведка ДНР получила сведения, что стрельбу по мирному населению могут вести гражданские лица, которые в частном порядке оплатили такую возможность.