В ДНР зафиксировали увеличение случаев стрельбы ВСУ по мирным жителям

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует увеличение случаев снайперского огня со стороны украинских силовиков по мирным жителям ДНР.

"В последнее время мы фиксируем увеличение случаев снайперской стрельбы со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) по мирным жителям в прифронтовых населенных пунктах. Данный факт связан со снижением интенсивности боевых действий. Сейчас это преобладающее средство воздействия со стороны противника", — сообщил журналистам представитель оперативного командования.

В ведомстве пояснили, что согласно экспертизе пуль, обнаруженных на местах обстрелов, можно сделать вывод, что наряду со штатными снайперскими винтовками также используются карабины, произведенные в Германии. Об этом говорят характерные отличия нарезов канала ствола.

Кроме того разведка ДНР получила сведения, что стрельбу по мирному населению могут вести гражданские лица, которые в частном порядке оплатили такую возможность.