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В Испанию прибыло около 630 мигрантов

15:5717.06.2018
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© AFP 2018 / Aris MessinisМигранты из Ливии. Архивное фотоМигранты из Ливии. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis

МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Три судна, на борту которых находились почти 630 мигрантов, в воскресенье прибыли в порт Валенсии (Испания), подтвердили РИА Новости в порту.

Первым в 6.50 по местному времени (7.50 мск) прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, в 11.00 (12.00 мск) — судно Aquarius, на котором находились 106 человек, сторожевой корабль Orione ВМС Италии, где было около 250 мигрантов, вошел в порт после 13.00 (14.00 мск).

Мигрантов, сходивших на берег, встречали аплодисментами.

Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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Среди мигрантов, по данным неправительственных организаций, представили 26 национальностей, в том числе более 120 детей, шесть беременных женщин, есть пострадавшие от переохлаждения и химических ожогов.

Последние 12 миль до испанского берега Dattilo, Aquarius и Orione шли в сопровождении судов службы спасения Испании. Всего к операции привлечены 450 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии, сообщает МВД. Их задача – обеспечить безопасный прием мигрантов и проверку их личностей.

Лодка с мигрантами. Архивное фото
© AP Photo / Anna Surinyach
У берегов Испании после крушения судна пропали более 40 мигрантов
Мигрантов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи, направляют в жилую зону научной полиции (подразделение Национальной полиции Испании) – самый близко расположенный к порту комплекс, принадлежащий правоохранительным органам. Здесь проходит процедура установления их личности и снятия отпечатков пальцев.

Правительство Испании предоставило мигрантам право на пребывание в стране без регистрации в течение 45 дней, по истечении этого срока будет определена их дальнейшая судьба. Им могут предоставить убежище как беженцам, также они могут претендовать на получение вида на жительство как экономические мигранты. Если же выяснится, что мигранты не соответствуют необходимым критериям для пребывания на территории Испании, их могут выдворить с территории страны.

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena
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Накануне французское правительство заявило, что готово оказать помощь Испании в приеме тех мигрантов, которые захотят отправиться во Францию, "после выполнения всех протоколов, соответствующих процедуре предоставления убежища".

В конце прошлой недели власти Италии и Мальты закрыли для судна Aquarius свои порты, мигрантов согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Коста-Рика
1
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
-
Мексика
17 июня 21:00
-
Бразилия
-
Швейцария
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