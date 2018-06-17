МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид признался в интервью газете The Sun, что его ограбили на улице в Лондоне несколько месяцев назад.

"Это произошло моментально. Я вышел из вокзала Юстон и потянулся за телефоном, чтобы вызвать такси", — рассказал Джавид. По словам министра, проезжавшие мимо на мопеде преступники выхватили у него из рук телефон и скрылись.

Он отметил, что был зол и расстроен произошедшим. "Мне повезло, что меня не зарезали или не избили, как многих других жертв", — добавил Джавид.

Резюмируя, министр подчеркнул, что намерен бороться с уличной преступностью. Он также выразил сожаление, что многие родители отпускают подростков гулять по ночам, когда на улице небезопасно.