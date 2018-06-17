В Нью-Джерси 20 человек пострадали при стрельбе на выставке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Двадцать человек получили ранения в результате стрельбы на выставке Art All Night в американском штате Нью-Джерси, предполагаемый стрелок погиб, передает издание NJ.com.
Как заявил прокурор округа Мерсер Анджело Онофри (Angelo J. Onofri), 16 из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения, они доставлены в местные больницы. По его словам, еще один человек, подозреваемый в причастности к стрельбе, задержан.
Причины происшествия пока не ясны. Ранее сообщалось, что полицейский, который находился на выставке не при исполнении, выстрелил в ответ после начала стрельбы.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.
#BREAKING: Mercer County DA’s Office confirms one dead, at least 14 injured in an overnight shooting at #ArtAllNight festival in #Trenton. pic.twitter.com/2i3pUidJwW— Anita Oh (@anita_oh) 17 июня 2018 г.