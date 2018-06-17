Во Франции женщина с ножом напала на людей

ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Женщина с ножом, кричавшая "Аллах акбар!", ранила двух человек на юго-востоке Франции, сообщает радиостанция France Info.

Сообщается, что нападавшая была задержана правоохранительными органами после того, как напала на двух человек в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около Тулона, в воскресенье утром.

Нападению подверглись клиент и кассир магазина, они получили легкие ранения. По свидетельствам очевидцев, 24-летняя женщина кричала "Аллах акбар!". По данному инциденту начато расследование.

Как сообщил прокурор Тулона, речь может идти о человеке с психологическими проблемами, при этом на данный момент нельзя исключать, что женщина была радикалом. По словам прокурора, она подозревается в попытке убийства и оправдании террористических преступлений. В настоящее время в доме нападавшей ведутся обыски.