В порт Испании прибыло третье судно с мигрантами, сообщают СМИ

МАДРИД, 17 июн – РИА Новости. Сторожевой корабль Orione ВМС Италии, третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказалась принимать Италия, прибыл в порт Валенсии.
Кадры с прибытием судна транслирует испанское телевидение.
Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.
Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.
Судно Aquarius спасло почти 630 терпевших крушение мигрантов у берегов Ливии. Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для судна свои порты, его согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии.